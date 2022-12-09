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«Тен Хагу хватило характера убрать Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался». Казанский о Криштиану

«Тен Хагу хватило характера убрать Роналду из состава «МЮ». В Сантуше я сомневался». Казанский о Криштиану

Денис Казанский высказался об игре форварда сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2022. – Что в 1/8 финала ЧМ-2022 больше всего удивило? — Смелость Сантуша, который в матче со Швейцарией не побоялся оставить на скамейке Роналду.

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