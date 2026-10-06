Guild Wars 2: Коты-Воители [ММОрафон]

Кралкаторрик наконец повержен. Опасность миновала. И по этому поводу император Железного легиона Бангар Разоритель собирает огромный пир, на который созывает представителей всех легионов чарров и нашу группу героев, в качестве почётных гостей.
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