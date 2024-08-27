В Москве кардиохирурги удалили «второе сердце» у женщины

Миксому, размером со второе сердце, удалили кардиохирурги из Института Склифосовского у 41-летней женщины, пациентка чувствует себя хорошо, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости .
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