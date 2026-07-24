«Хьюстон» сохранил Джейшона Тэйта

« Хьюстон » объявил о подписании нового контракта с форвардом Джейшоном Тэйтом (30 лет, 193 см). По информации инсайдера Майкла Скотто, клуб и баскетболист договорились о соглашении на 1 год и 3,07 миллиона долларов, из которых частично гарантированы 1,04 миллиона.