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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хьюстон» сохранил Джейшона Тэйта

« Хьюстон » объявил о подписании нового контракта с форвардом Джейшоном Тэйтом (30 лет, 193 см). По информации инсайдера Майкла Скотто, клуб и баскетболист договорились о соглашении на 1 год и 3,07 миллиона долларов, из которых частично гарантированы 1,04 миллиона.

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