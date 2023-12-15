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Крупнейший в мире регистратор доменов отказался работать с клиентами из России

Крупнейший в мире регистратор доменов отказался работать с клиентами из России

Крупнейший в мире регистратор доменов отказался работать с клиентами из России Американский хостинг-провайдер GoDaddy, являющийся крупнейшим в мире регистратором доменов, сообщил о прекращении работы с клиентами из России с 2024 года.

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