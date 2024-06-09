Врач назвал симптомы рака кишечника

Некоторые из них проявляются на поздних стадиях заболевания Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy рассказала о ключевых симптомах рака кишечника – это кровь в кале и боль в нижней части живота.
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