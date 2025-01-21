Что будут реставрировать в Петербурге в 2025 году

Минувший год был особенно плодотворным для петербургских реставраторов. Они завершили работы на таких известных архитектурных памятниках, как Московские триумфальные ворота и фасады церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Боровой улице, а также закончили реставрацию ограды с воротами дворца Юсуповых на Садовой улице.