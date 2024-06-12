«Прогнозировать улучшение сложно»: украинский генерал о ситуации в Часовом Яре

Российские войска имеют весомые успехи в Часов Яре, вытесняя ВСУ с ряда направлений. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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