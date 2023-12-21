Отцам предложили за каждого ребенка на один год снижать возраст выхода на пенсию

Если инициативу одобрят, то мужчины смогут максимум на пять лет раньше выходить на пенсию Общественная палата РФ предложила несколько инициатив, направленных на мужчин, чтобы и они тоже были заинтересованы в повышении рождаемости в стране, пишет "Парламентская газета".