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В ледниках Гренландии нашли военную базу США, построенную 65 лет назад

Под арктическими льдами ученые неожиданно наткнулись на секретную военную базу. Во время экспедиции, когда специалисты NASA проводили исследования ледяного щита Гренландии в апреле 2024 года, они обнаружили нечто необычное.

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