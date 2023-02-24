Китай опубликовал свой официальный план по разрешению конфликта на Украине

Пекин предлагает придерживаться 12 пунктовМинистерство иностранных дел КНР призвало стороны конфликта на Украине уважать суверенитет всех стран, прекратить боевые действия, отказаться от односторонних санкций, а также возобновить переговоры.
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