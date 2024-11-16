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Петербургский дневник

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Владимир Путин поприветствовал участников Географического диктанта

Владимир Путин поприветствовал участников Географического диктанта

Его впервые напишут в 118 странах Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Х международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант», сообщает Kremlin.

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