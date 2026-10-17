Стало известно, что необходимо добавить в рацион для защиты от онкологии? Советы экспертов.Учёные всё чаще обращают внимание не только на вредные привычки, но и на то, как обычная еда влияет на риск онкологических заболеваний.
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