Новый Ту-95МСМ: секретные доработки сделали крылатого «медведя» неуязвимым

В России раскрыли информацию о боевых характеристиках модернизированного Ту-95МСМ. Теперь стратегический ракетоносец может применять передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты.
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