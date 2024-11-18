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Новый Ту-95МСМ: секретные доработки сделали крылатого «медведя» неуязвимым

Новый Ту-95МСМ: секретные доработки сделали крылатого «медведя» неуязвимым

В России раскрыли информацию о боевых характеристиках модернизированного Ту-95МСМ. Теперь стратегический ракетоносец может применять передовое авиационное вооружение, включая сверхдальние крылатые ракеты.

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