Расследование Tech Transparency Project показало, что подростки могли скачивать приложения для создания интимных дипфейков даже при включённом родительском контроле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Всё закончится м...
- Верховный суд раз...
- О применении "Цит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым