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Закон и Порядок

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    Хотел опровергнуть эту лажу, но это была бы статья не меньше этой. Если сравнивать СИСТЕМЫ социалистическую и бандитс...Нежный оскал друж...
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Несмотря на санкции, число люксовых автомобилей в России выросло

Несмотря на санкции, число люксовых автомобилей в России выросло

Люксовый автопарк России с повышенным налогом вырос до 19,8 тыс. автомобилейВ 2022 году число люксовых автомобилей в России увеличилось на 22%, а начисленный на них «налог на роскошь» — на треть, раскрыла ФНС.

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