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Малкин сделал 40-ю передачу в сезоне в матче с «Флоридой» и повторил рекорд «Питтсбурга» по штрафу (1048 минут)

Евгений Малкин повторил рекорд «Питтсбурга» по числу штрафных минут за карьеру (1048). Форвард «Пингвинс» получил малый штраф в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (1:4).

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