Чудо-женщина: Александр Петров поздравил супругу с днём рождения

Александр Петров в социальных сетях поздравил свою супругу Викторию Антонову с 23-летием. Актёр поделился совместными фотографиями, а именинница в свою очередь опубликовала несколько видео, в которых можно увидеть многочисленные подарки от супруга: огромную корзину цветов, воздушные шары и торт с фигуркой Чудо-женщины.