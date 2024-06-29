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Чудо-женщина: Александр Петров поздравил супругу с днём рождения

Чудо-женщина: Александр Петров поздравил супругу с днём рождения

Александр Петров в социальных сетях поздравил свою супругу Викторию Антонову с 23-летием. Актёр поделился совместными фотографиями, а именинница в свою очередь опубликовала несколько видео, в которых можно увидеть многочисленные подарки от супруга: огромную корзину цветов, воздушные шары и торт с фигуркой Чудо-женщины.

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