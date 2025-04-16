Экономист Бархота: в наличных стоит держать не более 40 процентов от месячного дохода

В обратном случае можно лишиться процентного дохода или кешбэка Россиянам лучше держать в виде наличных не более 20–40% от ежемесячного дохода, сообщил агентству «Прайм» эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
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