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Бизнесмен Дотком: США не удастся победить в конфликте с Россией и Китаем

Бизнесмен Дотком: США не удастся победить в конфликте с Россией и Китаем

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в четверг, 19 октября, выразил мнение, что США следует вести менее агрессивную политику, чтобы избежать военного столкновения с РФ.

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