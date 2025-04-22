Непроходимый тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте советскую комедию по описанию, сделанному нейросетью

Проверьте себя! «Девчата»Нейросети заполонили нашу жизнь, нравится нам это или нет. Бесконечные изображения, созданные ИИ, дипломы, написанные с помощью нейросетей, и даже «реальные» отношения в сети — всё это давно стало частью нашей реальностью.
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