Российская теннисистка Дарья Касаткина сделала каминг-аут: "Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла"

Теннисистка Дарья Касаткина, первая ракетка России, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), совершила каминг-аут.
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