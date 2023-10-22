Химик разбирается с глупыми советами из Интернета. Не делай этого.

В течение некоторого времени наблюдается настоящий бум на натуральные моющие средства. Мы с радостью возвращаемся к уксусу и пищевой соде, которые мы используем в качестве заменителя покупных в магазине моющих средств.
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