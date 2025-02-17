Слуцкий: Атака дрона ВСУ на НПС «Кропоткинская» с нефтью США стала местью Киева Атака дрона Вооруженных сил Украины на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская», которая транспортирует через Казахстан принадлежащие США энергоресурсы, стала местью Киева американской стороне.
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