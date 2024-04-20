Вступил в силу приговор в отношении жительницы Самары, обвиненной в мошенничестве при получении выплат

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что жительница Советского района областного центра подала заявление в государственное казенное учреждение для получения мер социальной поддержки в связи с рождением ребенка.
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