В Турции заявили, что Европа исключена из "новой Ялтинской конференции"

АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде показали, что архитектура безопасности Европы будет определяться без участия самой Европы, она исключена из "новой Ялтинской конференции", заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, ведущий эксперт сети "Анкара-Москва" … .