В Москве демонтировали более тысячи устаревших конструкций у дорог столичного региона

С начала 2024 года в Москве было проведено масштабное демонтажное мероприятие, результатом которого стало удаление более тысячи устаревших металлических конструкций, размещенных у дорог столичного региона.
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