Аргументы недели

98 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Инэсса ив
    Эти мирные для России-сига замедленного действия….предатели и террористыБалицкий: в Запор...
  • Владимир Негода
    вот я и говорю , что стране нужен Сталин , а не клишацы !Клишас об идее Во...
  • Людмила
    Победа - это хорошо, но в Волгограде Сталинградская битва= звучит не понятно? Вернуть СТАЛИНГРАД, ЛЕНИНГРАД И ВСЕ ГОР...В Волгограде дни ...

Эксперт Сергей Марков: про политические последствия и пружины назначения Герасимова командующим СВО пока «никто не знает ничего»

Эксперт Сергей Марков: про политические последствия и пружины назначения Герасимова командующим СВО пока «никто не знает ничего»

Про политические последствия и пружины назначения начальника российского Генерального штаба Валерия Герасимова командующим специальной военной операцией (СВО) пока «никто не знает ничего».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх