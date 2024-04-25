Ранее утерянную картину Густава Климта продали на аукционе в Вене за €30 млн

На аукционе Auktionshaus im Kinsky была продана неоконченная картина культового австрийского художника Густава Климта "Портрет фройляйн Лизер" за €30 млн, что стало нижней границей ее оценочной стоимости.
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