«Память Сталинграда»: почему эта картина свела Гитлера с ума

Когда в июне 1941 года вермахт перешёл границы Советского Союза, в составе наступающих войск находились не только солдаты и офицеры, но и особая рота пропаганды, в которую входили художники, фотографы и кинооператоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии