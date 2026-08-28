Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Память Сталинграда»: почему эта картина свела Гитлера с ума

Когда в июне 1941 года вермахт перешёл границы Советского Союза, в составе наступающих войск находились не только солдаты и офицеры, но и особая рота пропаганды, в которую входили художники, фотографы и кинооператоры.

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