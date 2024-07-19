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Какие 4 типа ножей должны быть на кухне у опытной хозяйки

Какие 4 типа ножей должны быть на кухне у опытной хозяйки

Какие 4 типа ножей должны быть на кухне у опытной хозяйки Алёна Юрьева Приготовление пищи — неотъемлемая часть повседневной жизни, и чтобы все проходило гладко, важно иметь не только основные кухонные принадлежности, но и правильно подобранные ножи.

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