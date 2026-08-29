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Мировое обозрение

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Без вскрытия и уголовного дела: В Гааге не будут вникать в обстоятельства смерти Младича

Без вскрытия и уголовного дела: В Гааге не будут вникать в обстоятельства смерти Младича

Ратко Младич умер. Голландия отказалась вскрывать тело. Формально — чтобы не тянуть время. Но вопросов это не снимает, а добавляет.

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