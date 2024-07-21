Бил и Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру Харрис

Кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демпартии на выборах президента США поддержиали бывший президент Билл Клинтон и его супруга экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, сообщает 21 июля CNN.
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