Путин: Запад забрал себе более 99% направленного голодающим странам Африки зерна

Дмитрий Рогулин/ТАСС Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что зерновая сделка практически не помогла голодающим странам Африки, хотя именно их продовольственная безопасность называлась главной причиной ее заключения.
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