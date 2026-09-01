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Путин: Запад забрал себе более 99% направленного голодающим странам Африки зерна

Путин: Запад забрал себе более 99% направленного голодающим странам Африки зерна

Дмитрий Рогулин/ТАСС Президент России Владимир Путин 1 сентября заявил, что зерновая сделка практически не помогла голодающим странам Африки, хотя именно их продовольственная безопасность называлась главной причиной ее заключения.

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