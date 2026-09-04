Мушки, сухость и усталость: как сохранить зрение после 60 лет

После 60 лет многие люди замечают изменения зрения: становится сложнее читать мелкий текст, глаза быстрее устают, требуется больше света для работы с документами или книгами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сестра лидера КНД...
- Затемнить Солнце ...
- ЮГ Затемнить Солнце ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым