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Скончался актёр Константин Сироткин из сериалов «Склифосовский» и «Морозова-2»

Скончался актёр Константин Сироткин из сериалов «Склифосовский» и «Морозова-2»

Российский актёр театра и кино Константин Сироткин скончался на 59-м году жизни. Сообщение о его смерти поступило 2 сентября, однако причины не раскрываются.

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