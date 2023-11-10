ПВО России перехватила два дрона над Московской и Смоленской областями

В атаке участвовали два БПЛА самолетного типа.Около 23:00 ПВО России дежурными силами перехватила два украинских дрона самолетного типа над Московской и Смоленской областями, сообщает тг-канал Новости Минобороны России.
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