Чего боится президент Франции Макрон

У Франции нет возможности повлиять на ход конфликта на Украине. Президент Эмманюэль Макрон пытается с помощью своих громких заявлений об отправке войск соответствовать линии поведения, которую задали США.
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