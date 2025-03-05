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Царьград

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10 СНТ может подтопить во время паводка-2025 в Новосибирске

10 СНТ может подтопить во время паводка-2025 в Новосибирске

Угроза наиболее вероятна на территориях Первомайского и Советского районов.В Первомайском и Советском районах Новосибирска существует риск подтопления десяти садовых обществ, в которых проживают более 380 семей.

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