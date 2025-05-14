На Авторадио завершился третий финал суперигры "Много денег"

Вчера состоялся третий финал суперигры "Много денег" на Авторадио. В прямом эфире мы разыграли золотой слиток весом в 100 граммов — его обладательницей стала Наталья Васильевна Никонова из Владимирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии