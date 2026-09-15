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МОСИНФОРМ

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Участники «Мастерской дизайнеров» проекта «Московское долголетие» начали разработку коллекций одежды

Участники «Мастерской дизайнеров» проекта «Московское долголетие» начали разработку коллекций одежды

Пять команд по 10 человек создадут авторские коллекции одежды в рамках «Мастерской дизайнеров» проекта «Московское долголетие».

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