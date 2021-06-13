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Ноттингем (WTA). Конта выиграла 4-й титул WTA

В воскресенье на турнире в Ноттингеме Йоханна Конта обыграла Чжан Шуай. Сетка здесь. Viking Open Nottingham Ноттингем, Великобритания 7 – 13 июня 2021 WTA 250 Призовой фонд – 235 238 долларов Открытые корты, трава Финал Йоханна Конта (Великобритания)  Чжан Шуай (Китай) 6:2|6:1 Дата проведения 13 июня, 15.

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