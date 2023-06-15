СК начал проверку после крушения мотодельтаплана в Челябинской области

Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели двух мужчин в результате крушения мотодельтаплана в Челябинской области, о чем сообщили в пресс-центре ведомства в четверг, 15 июня.
Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели двух мужчин в результате крушения мотодельтаплана в Челябинской области, о чем сообщили в пресс-центре ведомства в четверг, 15 июня.
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