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СК начал проверку после крушения мотодельтаплана в Челябинской области

СК начал проверку после крушения мотодельтаплана в Челябинской области

Межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку по факту гибели двух мужчин в результате крушения мотодельтаплана в Челябинской области, о чем сообщили в пресс-центре ведомства в четверг, 15 июня.

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