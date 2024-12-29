GMP-инспекции производителей ветпрепаратов в четвертом квартале 2024 года

Заканчивается 2024 год. В обзоре за четвертый квартал представлена информация по инспектированию производителей ветеринарных препаратов на соответствие требованиям Правил надлежащей производственной практики.
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