Набравший шесть очков хоккеист "Тампы" Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила список главных звезд игрового дня. Первой звездой признан российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который в матче с "Каролина Харриейнс" забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.