Автомобили LADA теперь можно купить на маркетплейсе Wildberries

«АВТОВАЗ» начал продавать автомобили LADA на маркетплейсе Wildberries. Как сообщил автопроизводитель, на первом этапе автомобили будут предлагаться клиентам Wildberries в Волгоградской области через официального дилера LADA – ООО «Форвард-Авто».
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