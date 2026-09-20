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Скайнет близко: флагманские нейросети без колебаний согласились нанести вред человеку в ходе тестов

Скайнет близко: флагманские нейросети без колебаний согласились нанести вред человеку в ходе тестов

Пока фантасты десятилетиями спорили о знаменитых трех законах робототехники Айзека Азимова, современные технологии элегантно помножили их на ноль.

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