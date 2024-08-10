Военкор опроверг слухи о прорыве ВСУ в слободу Белую Курской области

Военкор Харченко опроверг слухи о прорыве ВСУ в слободу Белую Курской области Военкор Александр Харченко на фоне сообщений о продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) к слободе Белой в Курской области выехал в райцентр для проверки информации.
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