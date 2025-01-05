СМИ указали на обеспокоенность НАТО слабым уровнем систем ПВО и ПРО Британии

Власти Великобритании не выделяли нужные средства на обеспечение высокого уровня противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны в течение нескольких десятилетий, в результате чего военные объекты на территории королевства, а также британские базы за рубежом могут стать легкой целью для потенциальных противников.