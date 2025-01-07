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В России может многократно вырасти число дипфейк-звонков от якобы родственников

В России может многократно вырасти число дипфейк-звонков от якобы родственников

Звонки с использованием дипфейков являются одним из самых опасных методов мошенничества сегодня. В 2024 году число дипфейк-атак составило десятки тысяч случаев, а в текущем году это число может возрасти еще в десятки раз, сообщили газете "Известия" в компании VisionLabs.

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